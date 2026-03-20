ФКР завершил капремонт объекта культурного наследия 1908 года постройки в Советске (фото)

В Советске завершился капитальный ремонт объекта культурного наследия 1908 года постройки, расположенного на ул. Луначарского,5. Об этом сообщается в телеграм-канале Фонда капремонта.

«Сначала отремонтировали крышу, вместе с этим вернули дому башню, которая была утрачена в советские годы. Дом начал возвращать свой исторический облик. А потом приступили к ремонту фасада. Восстановили архитектуру модерна по сохранившимся элементам, а также вернули фасаду рустовку, в точности как на исторической фотографии. По ней же воссоздали балконные ограждения и дверь», — рассказали в ФКР.