Банк оштрафовали на полмиллиона за давление на задолжавшую по кредиту калининградку

В Калининграде банку назначили максимально возможный штраф в полмиллиона рублей за неправомерное взаимодействие с должницей, её коллегами и начальником. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградка оформила кредитную карту, но нарушала сроки оплаты задолженности. Банк выставил счет-выписку на остаток долга — 109 тысяч рублей. Представитель кредитной организации начал требовать возврата денег, но делал это с нарушением закона. Более 40 звонков на рабочие и личные мобильные номера телефонов поступили не только должнице, но и ее коллегам, начальнику отдела и даже руководителю организации, хотя они не давали согласия на общение. При этом сотрудник банка не представлялся, оказывал психологическое давление на собеседников и разгласил данные о сумме и структуре долга, хотя по закону не имел права это делать.

За защитой своих интересов должница, ее коллеги и начальник (всего пять человек), обратились в УФССП. По согласованию с региональной прокуратурой калининградские приставы провели внеплановую документарную проверку банка, в ходе которой все нарушения подтвердились. Доказательством послужили, в том числе, аудиозаписи, добровольно предоставленные руководством кредитной организации.

В результате должностные лица УФССП составили протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначили банку максимально возможное наказание — административный штраф 500 тысяч рублей.

