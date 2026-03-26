В Калининграде собирают деньги для девушки с ДЦП и проблемами со зрением

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для 18-летней Даши Ждановой. У девушки ДЦП, спастическая диплегия, оперированная центральная ядерная катаракта обоих глаз, расходящееся косоглазие. Даша вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

«Сейчас она учится в 9-ом классе школы для слабовидящих детей. Очень любит посещать курсы проекта „Цветы жизни“. Её любимое занятие — валяние, также она увлекается адаптивным теннисом, — сообщили в фонде. — У Даши произошло значительное ухудшение зрения, нужна офтальмологическая операция на обоих глазах. Кроме того, в феврале сломалось инвалидное кресло-коляска с электроприводом. Девочка вынуждена перейти на дистанционное обучение, она оказалась буквально запертой в четырёх стенах».

Фонд собирает средства на операцию и новую аккумуляторную батарею для электрокресла, а также зарядное устройство. Сумма к сбору — 45 000 рублей. «Сумма небольшая, однако она сейчас семье не по силам — не так давно Даша и её мама, которая ухаживает за больным ребенком, понесли невосполнимую утрату — ушёл из жизни отец девочки», — сообщает «Берег надежды».

Сбор ведётся на сайте фонда.