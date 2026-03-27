Дятлова сообщила, когда рассчитывает найти подрядчика для школы на Левитана

Власти Калининграда рассчитывают найти подрядчика, который достроит школу на ул. Левитана, осенью 2026 года. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Как только мы получим пересчитанные сметы, пройдём проверку ценообразования в нашей экспертизе, то сразу же приступим к конкурсной процедуре на выбор подрядной организации, которая будет заниматься достройкой данного объекта. Если у нас всё сложится хорошо, то осенью текущего года мы будем уже иметь подрядчика, который приступит к достраиванию школы на Левитана», — отметила глава горадминистрации.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023-го стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе 2025 года.

В сентябре 2025 года было вынесено решение суда первой инстанции, которое полностью удовлетворило требования администрации Калининграда к концессионеру. Горвласти добивались разрыва концессионного соглашения от 22 апреля 2022 года, а также взыскания денежных средств в виде капитального гранта в размере 396,4 млн руб., неустойки 2,98 млн руб., расходов на проведение судебной экспертизы 1,7 млн руб. и госпошлины на 2,57 млн руб. (всего 403,65 млн рублей).

Кроме того, администрация добивалась расторжения договора аренды земельного участка 39:15:141717:979 от 13 июля 2022 года, на котором находится недострой школы, и признания права собственности городского округа «Город Калининград» на объект незавершенного строительства со степенью готовности 9,77%.

В сентябре прокуратура Московского района Калининграда провела проверку исполнения законодательства при расходовании денежных средств, выделенных на строительство школы на ул. Левитана. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств.

В суде первой инстанции власти Калининграда находились больше года. В октябре 2025-го концессионер обжаловал решение в последний возможный для этого день, однако суд жалобу не удовлетворил. В марте 2026 года город выделил средства на пересчёт сметы. На эти цели власти готовы были потратить 2,6 млн рублей, однако победитель торгов снизил цену до 469,5 тыс. Название победившей компании на момент подготовки материала на портале госзакупок указано не было.

Получить комментарий у ООО «Школа на Юго-Востоке Калининграда» «Новому Калининграду» не удалось.