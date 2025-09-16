По факту присвоения денег при строительстве школы на ул. Левитана завели дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура Московского района Калининграда провела проверку исполнения законодательства при расходовании денежных средств, выделенных на строительство школы на ул. Левитана. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что в апреле 2022 года между администрацией Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания „Просвещение“, входящим в холдинг ООО „СБ Капитал“, заключено концессионное соглашение о строительстве школы на ул. Левитана в г. Калининграде на 1101 место. Срок завершения строительства был установлен до 31 декабря 2023 года, на реализацию соглашения предусматривалось выделение бюджетных средств в размере свыше 589 млн рублей. Вместе с тем сроки строительства объекта были сорваны, поскольку должностные лица из числа руководящего состава холдинговой компании совершили хищение вверенных денежных средств», — говорится в сообщении.

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.

Получить комментарий представителей ОО «СБ Капитал» «Новому Калининграду» не удалось.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. Возвести образовательное учреждение планировали до конца 2023 года. В январе 2023-го стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок завершения строительства — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе этого года.

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры. Как заявляла ранее Елена Дятлова, начать достраивать школу власти смогут не раньше 2026 года.

В ходе заседания бюджетного комитета Законодательного собрания Калининградской области 21 мая спикер парламента Андрей Кропоткин отметил, что концессия является неудачной формой строительства школ.

В августе 2025 года министр образования Светлана Трусенева сообщила, что школа на ул. Левитана первой из концессионных школ региона «подходит к финишу» судебных разбирательств.

9 сентября 2025 года Администрация Калининграда выиграла иск о расторжении концессионного соглашения с ООО «Школа на Юго-Востоке Калининграда». Решением суда с концессионера необходимо взыскать капитальный грант в размере 396,4 млн руб., неустойку — 2,98 млн руб., расходы на проведение судебной экспертизы — 1,7 млн руб. и госпошлину — 2,57 млн руб. (всего 403,65 млн руб.).

Также власти добились расторжения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 39:15:141717:979 от 13 июля 2022 года, на котором находится недострой школы, и признания права собственности городского округа «Город Калининград» на объект незавершенного строительства со степенью готовности 9,77%.

Решение суда вступит в законную силу через месяц в случае, если концессионер его не обжалует. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова надеется на то, что начать достраивать школу власти смогут в 2026 году.