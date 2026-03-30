Приставы арестовали автомобиль калининградца за долг в полмиллиона из-за преступления

В Калининграде арестован и изъят автомобиль местного жителя, в отношении которого возбуждено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели очередной рейд для выявления должников-автолюбителей. Во время мероприятия по камерам системы видеонаблюдения «Безопасный город» им удалось определить маршрут передвижения автомобиля «Honda Civic» 2009 г.в., принадлежащего должнику. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, а судебные приставы уточнили предмет и размер задолженности.

Оказалось, что суд обязал калининградца возместить причиненный преступлением ущерб 500 тысяч рублей. Поскольку данная категория исполнительного производства относится к социально значимой, судебные приставы сразу вызвали эвакуатор и переместили машину на специализированную стоянку.

Теперь у владельца есть десять дней на погашение задолженности. Затем начнется процедура оценки транспортного средства. Далее машина будет передана на торги. В то же время собственник может вернуть автомобиль на любом этапе, если полностью погасит долг.