МЧС: пожар в ТЦ «Гиант» быстро распространился из-за вентилируемого фасада

Пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде получил быстрое распространение из-за особенностей конструкции здания — вентилируемого фасада и сильного ветра. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов на оперативном совещании правительства региона после ликвидации открытого горения.

«Осложнялось тушение пожара очень быстрым распространением. Вчера был ещё комплекс неблагоприятных метеоусловий. Ветер был сильный. И наличие, конечно, вентилируемых фасадов, распространение [огня] было практически мгновенным», — отметил он. Общая площадь пожара, включая фасад и внутренние помещения, превысила 6 тыс. кв. м.

По данным спасателей, пожарным удалось отстоять часть помещений торгового центра — кинозалы, детские игровые зоны и ряд магазинов, а также предотвратить переход огня на расположенный рядом мебельный торговый центр, несмотря на существовавшие предпосылки.

Ведомство проводит доследственную проверку, рассматривается несколько версий причин возгорания. Работа ведется совместно со Следственным комитетом и прокуратурой области.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил после происшествия дополнительно проверить системы пожарной безопасности в торговых центрах региона. По его словам, при анализе эвакуации выявлены вопросы к работе систем оповещения. «Сейчас для нас очень важно, чтобы уже совместно с правоохранительными органами мы выяснили основную причину пожара, провели расследование причины возгорания. Ну и, конечно, проверить работу систем оповещения пожаротушения, я считаю, необходимо ещё раз во всех торговых центрах внимательно посмотреть на всю работу, потому что при анализе той ситуации <...>. То есть не отлажена работа до конца, значит, и по системе оповещения, каждая секунда важна», — подчеркнул глава региона.

Днём 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняли горючие материалы внутри здания и сильный ветер.

Из торгового центра эвакуировали порядка 140 человек. По предварительной информации, есть трое пострадавших.

О локализации пожара губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в 16:37. Однако тушение пожара продолжается. На месте работают пожарные подразделения, сотрудники экстренных служб и дознаватели. Движение транспорта в районе ограничено, общественный транспорт пустили в объезд.

Позже в МЧС сообщили, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Губернатор же рассказал об увеличении очагов возгорания из-за сильного ветра.

Ликвидация открытого огня была объявлена в 22:53 того же дня.