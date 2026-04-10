Виллу Бут-Гусаима на ул. Чапаева не успели реконструировать в срок (фото)

В Калининграде не успели реконструировать в заявленные сроки виллу на улице Чапаева (дом № 34), принадлежащую совладельцу сети «Круассан-кафе» и одному из основателей компании «Русский хлеб» Андрею Бут-Гусаиму. Судя по паспорту объекта, размещенному на строительном заборе перед зданием, работы должны были завершить в третьем квартале 2025 года. При этом представитель подрядчика (работами занимается «Строительная компания „Славяне“») сообщил «Новому Калининграду», что сроки больше зависят не от него, а от собственника объекта.

Представители самого Бут-Гусаима пообещали предоставить информацию о завершении работ в ближайшее время.

Сорванные сроки и появление на территории виллы дополнительных хозяйственно-бытовых построек «Новому Калининграду» прокомментировал руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

«Конечно, не успели они в третьем квартале 2025 года все сделать, — сообщил чиновник. — Но работы продолжаются. Там даже в воскресенье какой-то мужичок копался. Всё, что там на территории есть, строго по проекту, прошедшему экспертизу. Там три эксперта было, включая архитектора Олега Васютина. Лишнего они не могут ничего построить».

Маслов также напомнил, что «дальневосточную» кровлю виллы собственник привел в первоначальный вид.

«Это был новодел девяностых годов, выполненный по вкусам предыдущего собственника, который, по-моему, с Сахалина сюда приехал. Кровля изначально не так выглядела, и башня не такой была. Собственник возвращает тот облик, который был до войны», — добавил Маслов.

В октябре 2025 года архитектор Олег Васютин, под руководством которого проходит приспособление объекта культурного наследия к современному использованию, рассказал «Новому Калининграду», что историческую облицовку виллы пришлось менять, так как «строительная субстанция пришла в негодность».

Васютин добавил, что здание пришлось штукатурить заново, однако декоративные элементы на фасаде были повторены в том же виде.

Ранее сообщалось, что областные власти заявили о планах создания охранных зон рядом с этим историческим особняком.

До недавнего времени «японская» вилла у озера Поплавок находилась в аварийном состоянии, но в августе 2023 года начался подготовительный этап реконструкции памятника архитектуры.