Духовно-нравственные баннеры: для болельщиков обновили правила поведения на стадионах

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Российским болельщикам запретили проносить на стадионы баннеры, которые не соответствуют духовно нравственным ценностям. Новые правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях в России прописаны в новой версии постановления Правительства, опубликованной на официальном портале правовой информации.

В обновленной версии постановления сообщается, что на стадион запрещено проносить баннеры с надписями экстремистского, провокационного или рекламного характера, а также с оскорблениями, ненормативной лексикой или непристойными изображениями.

На стадионах не должно быть нацистской атрибутики или символики, «либо атрибутики или символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских и (или) террористических организаций».

Надписи и изображения на атрибутике болельщиков не должны оскорблять или порочить честь (деловую репутацию) физических и юридических лиц;

пропагандировать насилие и агрессию, а также предметы использование и хранение которых не допускается законодательством Российской Федерации. Кроме того, новая версия правил требует заверенного у нотариуса перевода надписей на баннерах на любых языках, кроме русского.

С полной версией поправок можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что согласно указу президента, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

