В Калининграде соседей «падающего дома» предупредили об отключении от света и воды

Жителей дома № 68 на Московском проспекте предупредили об отключении водоснабжения перед сносом «падающего дома» № 70. Об этом в пятницу, 24 апреля, им в ходе собрания в мэрии сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«В настоящий момент все специалисты и комиссия говорят, что существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, — сообщила Дятлова. — Неисполнение этого протокола — это мое личное персональное бездействие. Ровно поэтому мы и будем продолжать действовать, исполняя все протоколы, которые принимаются комиссией по ЧС. Мной сегодня подписан еще один протокол, в котором комиссия по чрезвычайной ситуации на основании федерального законодательства и позиции прокуратуры Калининградской области приняла решение о том, что дом № 68 должен быть последовательно отключен от системы холодного и горячего водоснабжения и электричества».

«На каком основании? Это же наша собственность!» — возмутились жители.

«Специалисты усматривают, что в случае, если будет обрушение 70-го дома он потянет за собой дом № 68», — ответила глава.

В ходе того же собрания Елена Дятлова сообщила, что горадминистрация уже получила предписание от областной прокуратуры за нарушение сроков расселения дома (его должны были расселить до 22 апреля).

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что часть жителей отказалась съезжать из 68-го дома. О том, что для этих жителей «настал час Х» и их начинают расселять, горвласти сообщили поздним вечером 7 апреля.