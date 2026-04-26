Боксер Сергей Горохов рассказал о чемпионском титуле и массовой драке в Турции (видео)

Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Калининградский боксер Сергей Горохов рассказал, как прошел его бой за пояс Чемпиона мира против турка Эмирхана Калкана. Поединок состоялся 26 апреля в турецком городе Трабзоне. Он закончился нокаутом и массовой дракой, спровоцированной менеджером проигравшего турецкого спортсмена.

Видеокомментарий Горохов опубликовал на своей странице «ВКонтакте». Там он сообщил, что уже находится в Грузии, и что бой прошел «терпимо», несмотря на сотню «сумасшедших» турецких болельщиков, принявших участие в потасовке.

«Исмаил жив, здоров, весел, бодр. Игорек тоже, — сообщил Горохов. — Драк у нас в жизни было разных много. В принципе, нормально. Таких, конечно, не было. В общем, все прошло отлично. Пояс у нас, самое главное. Большинство людей из Турции — отличные люди, очень добрые».

Участников драки со стороны Турции Горохов назвал «хамлом» и «неотесанным быдлом».

«Там в зале было тысячи три человек и из них где-то сто попались сумасшедших. 50 было на голове Исмаила. Люди со сцены и с трибун показывали сердечки, слова поддержки, но не могли повлиять. Там много женщин было. Я им тоже в ответ и сердечко показал, и слова поддержки», — добавил спортсмен.

Горохов отметил, что в соцсети получает много слов поддержки от турецких болельщиков, которые приносят ему извинения от имени турецкого народа.

«К туркам и к Турции отличное отношение, оно никак не изменилось. В каждой нации есть засранцы, негодяи, мерзавцы. Такие вот ребята вышли, не смогли сконтролировать эмоции, не смогли проявить мужество и принять поражение. Звезда их, который всех бил до этого, оказался на настиле. Русский бомбардир зарядил свою коронную пушку. Не знаю вообще, на что они рассчитывали. Разыграли бой с чемпионом мира, по очень хорошей версии. В Калининграде появился теперь новый чемпион мира», — заключил калининградский боксер

Горохов пообещал выложить в соцсетях в ближайшее время ролики своей подготовки к бою.



Самое читаемое:

