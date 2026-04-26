Самый холодный день недели: погода в Калининградской области 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, в Калининградской области ожидается самый холодный день недели с крепким ветром и периодическими зарядами дождя и снега. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается переменная облачность с высокой вероятностью осадков, порывистый северо-западный ветер (около 7 м/с), +8°С (ночью температура может опуститься до +1°С) и близкое к норме давление — 762 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер утихнет до 4 м/с и сменит направление на западное.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает днём 26 апреля облачную с прояснениями погоду, кратковременные осадки (дождь со снегом), а также крепкий северо-западный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью днем в районе +4...+9°С.

По прогнозу «Нового Калининграда», в воскресенье в областном центре с утра ожидается малооблачная погода с кратковременными дождями, которая днём сменится переменной облачностью. Утром температура воздуха достигнет отметки +5,3°С, днём потеплеет до +7°С, а вечером воздух остынет до +4,4°С. Влажность будет на уровне 68%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС предупредили о переходе ветра к северо-западному, северному до 15-20 м/с.

«Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, повреждением линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения (Источник ЧС (происшествий) — сильный ветер)», — отметили в ведомстве.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье утром потеплеет от +1...+4°С до +4...+6°С к полудню. Будет облачно с прояснениями, ожидаются локальные кратковременные заряды смешанных осадков (дождь/крупа/мокрый снег).

«Днем по области +4...+7°С, облачно с прояснениями/переменная облачность, местами пройдут кратковременные заряды дождя/крупы/мокрого снега (особенно в континентальной части региона). Вечером похолодает от +4...+6°С на закате до +1...+4°С к полуночи, переменная облачность/малооблачно, без существенных осадков», — добавили метеоэксперты.

Ветер в течение суток будет северо-западным, ночью в Калининграде и области умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с (у побережья до 15-18 м/с). Утром и днем ветер усилится до свежего/крепкого (5-13 м/с), в порывах до 14-19 м/с (местами, особенно при осадках в континентальной части области до 20-23 м/с), вечером ветер умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 759 до 764 мм рт.ст.