Бронзовая «Нимфа» Германа Брахерта в Светлогорске получила повреждения (фото)

В Светлогорске на скульптуре «Нимфа» Германа Брахерта появились трещины. Кроме того, неизвестные сделали на объекте культурного наследия рисунки белым маркером. О повреждениях в воскресенье, 26 апреля, сообщил калининградский культуролог Александр Попадин, опубликовавший фото очевидца на своей странице «ВКонтакте».

«Светлогорская „Нимфа“ Брахерта за время строительства променада получила трещины и граффити на теле от подростков в пубертате, — написал Попадин. — Да, она формально огорожена забором вместе со всем променадом, но когда это останавливало мальчишек и эрозию материала?»

Знакомые с ситуацией жители Светлогорска подтвердили факт появления трещин на скульптуре, которая находится в собственности муниципалитета.

«Трещины, которые на фото, не новые, но они не единственные. В одно из отверстий даже монеты кидают, — сообщил очевидец. — А вот разрисовали скульптуру еще в прошлом году, но с тех пор ее так и не отмыли. Кроме того, на время работ по реконструкции променада „Нимфу“ подрядчик должен был закрыть, но он этого не сделал».

Напомним, что в ноябре 2025 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз говорил, что завершить реконструкцию променада в Светлогорске власти рассчитывают в первом квартале 2026 года. Уже в декабре «Балтберегозащита» на свой странице «ВКонтакте» сообщила, что подрядчик ООО «ТС Строй» должен закончить работы по реконструкции набережной к следующему лету. В конце марта этого года представители минстроя и ЖКХ Калининградской области уточнили, что завершение работ по реконструкции набережной намечено на конец 2026 года.

Что касается скульптуры, то 23 марта 2007 года она получила статус объекта культурного наследия регионального значения.