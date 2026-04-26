Артем Иванов объяснил, почему статистика смертности в ЦБЖ не публична

В калининградском правительстве считают, что в публикации статистики смертности собак и кошек в Центре для безнадзорных животных нет необходимости. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр сельского хозяйства региона Артем Иванов во время выезда в ЦБЖ в четверг, 23 апреля.

«Есть данные по количеству собак. Мы смотрим на динамику, как она меняется. То есть мы смотрим на те цифры, которые считаем важными, чтобы понимать, что происходит в регионе, — сообщил Иванов. — А сколько здесь проведено операций, какого они вида и типа — это уже внутренняя информация. Собаки приезжают в разном состоянии, с болезнями и так далее. Как только мы с вами начнем очень подробно обсуждать количество умерших собак, нам придется разбираться, от чего они умерли. Представляете, какой это массив работы? Этим нужно будет постоянно и скрупулезно заниматься. Но для чего?»

При этом министр отметил, что в Калининградской области наблюдается положительная динамика, и бездомных собак становится меньше. О том, что за шесть лет это число сократилось примерно вдвое, в ходе той же встречи сообщила и.о. руководителя Службы ветеринарии Калининградской области Ольга Матвеева.
