В Черняховске в микрорайоне Победа устанавливают боевой самолет

В Черняховске в микрорайоне Победа установят боевой самолет, переданный местным аэродромом. Об этом сообщил муниципальный глава Виктор Вобликов на своей странице «ВКонтакте».

«Для района с таким названием это особенно значимо. Ведь большинство семей, проживающих здесь, связаны с небом — это лётчики, их дети и внуки. Самолёт станет не просто украшением, а добрым символом преемственности поколений, мужества и любви к Родине», — написал он.

Специалисты уже подготовили «надёжный» фундамент. Следующим этапом станет финальная установка и фиксация борта. «Я поставил задачу завершить все работы в кратчайшие сроки. До 8 мая монтаж будет полностью выполнен», — добавил Вобликов.

