Янтарный комбинат создал макет штурма Кёнигсберга из янтаря

Фото: пресс-служба Янтарного комбината
Калининградский янтарный комбинат изготовил из балтийского янтаря макет штурма Кёнигсберга советскими войсками в 1945 году. Как сообщили в пресс-службе предприятия, композицию впервые представят 9 мая на смотровой площадке Приморского карьера.

Макет выполнен в технике мозаики. На его создание ушло 24 килограмма янтаря и более трех месяцев работы. Размер композиции составляет 130 на 83 сантиметра, схема собрана более чем из 500 фрагментов самоцвета, обработанных вручную.

На янтарной карте воссозданы границы города и линия фронта на момент начала Кёнигсбергской операции 6 апреля 1945 года. В композиции также разместили фортификационные сооружения, танки, самолеты и корабли обеих армий — всего более ста деталей из латуни.

«Янтарный макет штурма Кёнигсберга — единственный в мире. Но это не просто произведение янтарного искусства. Он напоминает нам о военном мастерстве и мужестве советских солдат во время Великой Отечественной войны», — отметил генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, макет будет доступен на смотровой только 9 мая. Там пройдёт празднование Дня Победы, вход на площадку сделают свободным для посетителей. После того, как для композиции изготовят специальную витрину, он появится в обновленной экспозиции музея.

