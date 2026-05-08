В Калининградской области за год зафиксировали более 4 тыс. отказов от прививки от кори

В Калининградской области в 2025 году зарегистрировали тысячи отказов от профилактических прививок среди детей. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко со ссылкой на региональные минздрав и Роспотребнадзор.

Согласно документу, чаще всего родители отказывались от вакцинации против кори — зарегистрировано 4230 отказов. Кроме того, отказались от прививок против дифтерии — 1936 человек, полимиелита — 1756, гемофильной инфекции — 745, пневмококковой инфекции — 2180, коклюша — 530, краснухи — 2169, эпидемического паротита — 2201, столбняка — 1354, гепатита В — 207. Также зафиксировано 1689 отказов от туберкулинодиагностики.

В докладе отмечается, что, несмотря на разъяснительную работу врачей-иммунологов, уровень привитости детей остается недостаточно высоким.

«Это свидетельствует о сохраняющемся недоверии или недостаточной информированности части населения, что создает риски для общественного здоровья», — говорится в документе.

Как указано в докладе, в аппарат уполномоченного ежегодно поступают обращения от родителей, выступающих против профилактических прививок и туберкулинодиагностики. Они жалуются на нарушение прав детей в школах и детских садах.

При рассмотрении таких обращений, по данным омбудсмена, во всех случаях подтверждался факт временного отстранения ребенка от посещения образовательной организации. При этом нарушений со стороны должностных лиц не выявлялось.

«Образовательные организации действовали строго в соответствии с санитарными нормами, обеспечивая противоэпидемическую безопасность детского коллектива», — отмечается в докладе.