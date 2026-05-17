Пасмурно, местами дожди: погода в Калининградской области 17 мая

В воскресенье, 17 мая, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +16°С, ночью столбик термометра местами опустится до +8°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 9 м/с, направление — север. Атмосферное давление достигнет отметки 762 мм рт. ст. Относительная влажность 60%. Температура воды: +8.1°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 11 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +12°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +7°С. На остальной территории региона днём +15...+17°С, ночью — +2...+3°С. Небольшие дожди возможны в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве и Озёрске.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в областном центре ожидается пасмурная погода. Вечером возможны дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +8,5°С, днём потеплеет до +14,4°С, вечером похолодает до +11,4°С. Влажность — до 85%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь, туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +11...+16°С. Видимость 4-7 км, в тумане - 500-1000 м. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», к полудню потеплеет до +10...+12°C (у побережья и на востоке региона — до +6...+9°C), будет облачно с прояснениями, на востоке области (Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский, Озёрский районы) возможны небольшие дожди, на остальной части области — без осадков, у побережья и на западе региона (включая Калининград) высока вероятность дымки/тумана (местами с видимостью менее 150 м).

Днём в Калининграде и области до +10...+14°C (местами до +15°C), на востоке региона +9...+12°C, у морского побережья +6...+9°C, в Калининграде, западной и центральной части области — облачно с прояснениями, без осадков, на востоке региона (Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский, Озёрский районы) возможны слабые/умеренные дожди, у побережья ожидается дымка/туман.

Вечером похолодает от +9...+13°C на закате до +7...+10°C к полуночи, будет облачно с прояснениями, по области (особенно в центральной, восточной части) возможны небольшие дожди, на побережье по-прежнему ожидаются дымка, туман.

Ветер северного и северо-западного направления, утром — слабый (1-4 м/с), днём и вечером — слабый/умеренный (3-8 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 760 до 762 мм рт. ст.