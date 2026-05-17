ТАСС: ночная украинская атака БПЛА 17 мая стала самой массовой в 2026 году

Ночная украинская атака беспилотниками 17 мая, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году. Это следует из подсчётов ТАСС.

Согласно данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей. В предыдущий раз более 300 БПЛА были сбиты в ночь на 7 мая — дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА. До этого массированная атака 389 беспилотниками была проведена ВСУ 25 марта. Также 10 марта средства ПВО уничтожили и перехватили 337 украинских беспилотников.

Средства ПВО сбили за сутки более 120 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В результате попадания БПЛА ранены 12 человек, в основном — возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Также повреждены три дома. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

Обломки БПЛА попали в строящийся дом в Мытищах, погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Обломками БПЛА в Мытищах поврежден еще один дом, пострадавших нет. В результате попадания БПЛА в частный дом в Химках погибла женщина, еще один человек находится под завалами. БПЛА попал в многоквартирный дом в Путилкове и повредил несколько квартир, пострадавших нет. Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Истре, повреждены многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Частный дом загорелся в результате падения БПЛА в Наро-Фоминском округе, пострадавших нет. Несколько инфраструктурных объектов Подмосковья подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, на всех адресах работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администрации.

В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков БПЛА, они находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.