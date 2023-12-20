Алиханов о гольф-поле под Светлогорском: «Инвесторы несколько притормозились»

Инвесторы, которые планируют построить жилые объекты и гольф-поле в поселке Зори Светлогорского округа, пока «несколько притормозили» реализацию проекта. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в среду, 20 декабря, на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», организованном в рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив.



«Гольф-поле — это отдельный вопрос, наверное, в Минэкономики. Я понимаю, что у нас инвесторы несколько притормозились, они променад заканчивают», — отметил губернатор, говоря о перспективах развития делового туризма в регионе.

Он высказал мнение, что сегодня в Калининградской области «нет возможности потратить большие деньги, а запрос такой есть». «Вообще-то история с гольф-полем — вы там говорите про деловой туризм. Что им (деловым туристам — прим. „Нового Калининграда“) делать-то? Ну да, приехали, дела поделали. Надо тогда предложить им развлечение их уровня. Вы можете потратить большие деньги в Калининграде вообще? Не можете», — сказал Алиханов.

Гольф & жилье: что известно о планах связанной с Мантуровым фирмы по застройке под Светлогорском

В конце 2021 года областной инвестсовет рекомендовал передать компании «Раушен хотел ресорт», связанной с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, земли в поселке Зори Светлогорского округа под «рекреационно-жилой кластер» с гольф-полем на 18 лунок. В июле стало известно, что под эту застройку вносят очередные изменения в Генплан муниципалитета. Общая площадь территории составляет 539 га. На ней планируют построить 516 тысяч кв. м жилых зданий, гольф-поле, коммерческие объекты, школу и детский сад.

Это второй проект «Раушен хотел ресорт» в Калининградской области. Ранее областные власти бесплатно передали компании землю на променаде в Светлогорске под застройку.