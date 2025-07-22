Калининградскому минсельхозу поручили выстроить диалог фермеров и страховщиков

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил минсельхозу Калининградской области усадить за стол переговоров страховые компании и фермеров, занимающихся растениеводством. О том, что последние считают предлагаемые страховщиками договоры невыгодными, глава региона выяснил в ходе встречи с сельхозпроизводителями региона 18 июля.

На встрече министр сельского хозяйства Артём Иванов предложил дать слово гендиректору компании «Юрса Агрогрупп» Александру Селезнёву (его яблоневые сады занимают 16 га в Гвардейском районе), у которого накопилась масса вопросов к страховым компаниям. «Вопрос в том, что, вроде как, даже если застрахуешь сад, в случае чего не всегда выходит получить компенсацию», — сообщил Иванов.

«У нас особый регион, и тот механизм страхования, который предлагается нашими региональными компаниями, неэффективен вообще, — заявил Селезнёв. — Вы сказали, что мы должны работать на предупреждение. Я полностью с вами согласен. Год назад у меня была возможность застраховаться, и я уже практически это сделал, но в последний момент отказался, потому что понял: этот договор страхования не принесёт мне ничего. Даже при той субсидии, которую минсельхоз выплачивает (50% от суммы страхования) — это просто выброшенные деньги».

Министр Иванов отметил, что в Волгограде сельхозпроизводители столкнулись с похожей проблемой, и там уже работают со страховыми компаниями, вынуждая их «вносить изменения в нормативку».

«Проведите встречу со страховыми сначала на своём уровне, — предложил Беспрозванных. — Пройдитесь по договорам и посмотрите, что нужно. Вряд ли они там самостоятельно смогут принять решения. Если вы мне подготовите информацию, будем общаться с федеральными компаниями, филиалы которых здесь присутствуют».

Отметим, что этой весной из-за заморозков, с которыми столкнулись фермеры, в регионе ещё в мае заговорили о введении режима ЧС.Тогда же Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод. Режим ЧС официально ввели 25 июня. В ходе встречи с аграриями 18 июля губернатор сообщил, что на компенсации региональный бюджет выделил 37 млн рублей. Кроме того, власти предложили получать компенсации и от страховых компаний.