Власти Калининградской области отменили режим ЧС в сельском хозяйстве

Власти Калининградской области отменили режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.
Документ отменяет режим ЧС для для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области на территории земель сельскохозяйственного назначения и региональный уровень реагирования. Указ также признаёт утратившим силу документ о введении этого положения, который был подписан Алексеем Беспрозванных 25 июня.
О планах ввести режим ЧС стало известно в конце мая. Тогда же Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. В эфире ЦУР 24 июня министр заявил, что указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве должен появиться в ближайшее время. Тогда же Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%. Режим ЧС официально ввели 25 июня. Уже в начале июля облвласти планировали его отменить.О том, что аграрии смогут получить помощь от регионального правительства, 19 мая сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных: «Наш минсельхоз зафиксировал больше 400 га пострадавших цветущих садов и ягодников, более 60% плодоносящих насаждений, также порядка 1,2 тыс. га рапса. Для наших фермеров, сельхозпроизводителей, конечно же, большая беда. Обсудим ситуацию на ближайшей комиссии по ЧС. Поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям. Не оставим в беде!»