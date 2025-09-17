Котяков: Минтруд готов рассмотреть инициативу об отпуске длиною в 35 дней

Минтруд готов рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — сказал он.

Ранее депутат от фракции «Справедливой России — За правду» Николай Новичков сообщил, что в Госдуме готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. По его словам, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, а также людям среднего возраста.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что увеличение оплачиваемого отпуска на неделю приведет к огромным расходам без эффекта для работников: ​​"Такие предложения должны иметь социально-экономическое обоснование, потому что такого рода инициативы влияют не только на работодателей, но и на экономику в целом. В условиях ограниченного кадрового ресурса увеличение отпуска на неделю приведет к многомиллиардным расходам без видимого эффекта для работников".

В соответствии с Трудовым кодексом РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Некоторым категориям сотрудников в соответствии с ТК и другими федеральными законами может предоставляться отпуск продолжительностью более 28 дней.