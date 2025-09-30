Торговец автозапчастями: в области есть большой дефицит деталей

Все новости по теме: Автопром

В Калининградской области наблюдается дефицит деталей для автомобилей, грузы поступают с задержкой, сообщил директор компании по продаже автозапчастей Лилиан-Руслан-Антуан Калиновский на заседании круглого стола Балтийского делового клуба, посвященного проблемам бизнеса.

Калиновский отметил, что есть большой дефицит деталей, сложности возникают в том числе из-за проблем с их оперативной доставкой в регион. «Мы нуждаемся в скорой полной доставке, согласно нашей заявке», — сказал Калиновский.

По его словам, сейчас в регионе работает один крупный федеральный поставщик. «Всем нам станет легче с приходом второго оптовика», — добавил предприниматель.

