Власти Литвы заявили о падении украинского БПЛА на территории страны

На территории Литвы упал боевой беспилотник, который, предположительно, был запущен Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр Литвы по управлению кризисами.

«Согласно первичным данным, по тому, что мы видим по обломкам, это, скорее всего, украинский дрон», — заявил журналистам директор центра Вилмантас Виткаускас.

Беспилотник упал возле деревни Самане в Утенском районе на востоке страны. По данным литовских властей, аппарат разбился в поле. На месте работают спецслужбы. Признаков взрыва после падения дрона не обнаружено. О происшествии сообщили местные жители.

Позднее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что системы воздушного контроля не зафиксировали вторгшийся в воздушное пространство страны БПЛА.

По его словам, имеющимися электронными средствами обнаружить беспилотник не удалось. Каунас пояснил, что литовские военно-воздушные силы продолжают интеграцию дополнительных радаров и средств борьбы с беспилотниками в единую систему контроля.

Министр также отметил, что обнаружение таких аппаратов затрудняется полетами на малой высоте и высокой скоростью. «100-процентного обнаружения нет ни на Украине, ни в России, ни в США», — заявил он в эфире национального радио.

Как напоминает портал, президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что республика считает недопустимым использование своего воздушного пространства любыми воюющими странами для проведения военных операций. По его словам, чужие беспилотники необходимо сбивать.

