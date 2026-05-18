Минприроды утвердило список опасных инвазивных растений в Калининградской области

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области утвердило перечень опасных инвазивных (чужеродных) растений, в отношении которых должны приниматься меры по выявлению, предотвращению распространения и уничтожению. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли 10 видов растений:

  • борщевик Сосновского;

  • золотарник гигантский;

  • золотарник канадский;

  • клён ясенелистный;

  • люпин многолистный;

  • недотрога железконосная;

  • рейнутрия богемская, включая рейнутрию японскую;

  • шиповник морщинистый;

  • элодея канадская;

  • эхиноцистис шиповатый.

Как следует из приказа, речь идет о видах растений, которые «не отнесены к карантинным объектам и сорным растениям», однако представляют угрозу для окружающей среды.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Напомним, в 2025 году в регионе было обнаружено 690 гектаров сельхозземель, пораженных борщевиком. «Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского», — ранее напомнили в Россельхознадзоре, сославшись на требования Земельного кодекса РФ.

В ведомстве пояснили, что «борщевик Сосновского — многолетнее растение высотой до 5 м с ребристым стеблем и крупными белыми цветами, обладающее высокой репродуктивной способностью (до 20 тыс. семян). Оно может подавлять другие растения и сохранять семена в почве до 15 лет. Ядовитые вещества, содержащиеся в растении, вызывают острые дерматиты и ожоги при контакте с кожей и солнечном свете».

