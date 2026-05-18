Комфортно, по сезону: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни на территории региона установится достаточно комфортная погода по сезону. Повсеместных дождей ждать не стоит. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В начале недели мы окажемся под влиянием барической ложбины, отделяющей умеренную воздушную массу над Европой от тропической с жарой над Средней полосой России: температурный фон будет умеренно прохладным, в понедельник по востоку области пройдут дожди. К среде к нам сместится гребень антициклона над Европой: дневной прогрев повысит температуру в Калининграде и на континентальной части области до комфортного двадцатиградусного тепла, а у побережья будет привычно прохладнее. Не обойдется без переменной облачности с локальными и кратковременными осадками в дневные часы, но повсеместных дождей ждать не стоит», — говорится в сообщении.

К полудню понедельника потеплеет до +12...+15°C (у морского побережья до +10...+13°C), будет облачно с прояснениями, на востоке области (Краснознаменский, Неманский, Гусевский, Черняховский районы) местами возможны дожди. Днём в Калининграде и области до +14...+18°C (у морского побережья до +12...+14°C), на западе региона — переменная облачность, на востоке — облачно с прояснениями, в центральной, восточной, северной частях региона (Неманский, Славский, Черняховский, Правдинский, Гусевский, Нестеровский, Озёрский районы) местами возможны дожди. Вечером похолодает от +10...14°C на закате до +8...+12°C к полуночи, небольшие дожди не исключены в восточной и северной части области (Неманский, Славский, Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Озёрский районы). Ветер преимущественно северный/северо-восточный: ночью и утром — слабый (2-6 м/с), днём и вечером — умеренный (4-9 м/с).

Во вторник ночью +7...+11°C, переменная облачность (местами дымка), без существенных осадков. К полудню потеплеет до +13...+16°C в Калининграде и области (у побережья до +10...+13°C), малооблачно/переменная облачность. Днём в Калининграде и области до +15...+18°C (местами до +19...+20°C), у побережья до +12...+15°C, малооблачно/переменная облачность и без существенных осадков (в приграничье Озёрского, Правдинского, Багратионовского районов местами не исключены дожди). Вечером похолодает от +13...+15°C на закате (на побережье от +10...+13°C) до +7...+9°C к полуночи, малооблачно/переменная облачность. Ветер преимущественно северный/северо-западный: ночью, утром и вечером — слабый (2-6 м/с), днем — умеренный (3-9 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области +5...+9°C, малооблачно, местами возможны дымка, туман. Утром потеплеет от +5...+9°C на восходе до +15...+19°C к полудню в Калининграде и области (у побережья до +12...+15°C), малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков, у побережья возможны дымка, туман. Днём в Калининграде и области до +19...+21°C (у побережья до +14...+18°C), переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди (особенно в континентальной части области). Вечером похолодает от +14...+18°C на закате до +10...+13°C к полуночи, малооблачно, существенные осадки маловероятны. Ветер ночью, утром и вечером преимущественно северный/северо-западный, днём — переменный, в течение суток слабый (1-6 м/с).

Во второй половине грядущей недели, согласно предварительному прогнозу, погода с характеристикой «по сезону» должна продолжиться. Вполне вероятно, к концу недели днём в Калининграде и области можно рассчитывать на комфортное двадцатиградусное тепло (+20...+23°C), а вот на побережье скорее будет привычно прохладнее (+15...+18°C). Кроме того, расчёты допускают неустойчивость воздушной массы с локальными дождями и грозами в конце недели, но вероятность повсеместных и обложных осадков низкая.