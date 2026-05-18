Губернатор о субсидированных авиабилетах: решать вопрос будем общими усилиями

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал сенаторов Совета Федерации и депутатов Законодательного собрания подключиться к решению проблемы с субсидированными авиабилетами для калининградцев. Такое предложение он высказал на заседании правительства области 18 мая. Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин пообещал провести круглый стол на эту тему.

На заседании Беспрозванных поинтересовался у Андрея Кропоткина, с какими вопросами обращаются к депутатам жители региона. Кропоткин сообщил, что многие люди жалуются на то, что билеты обходятся «не так дёшево». «Что касается субсидированных авиабилетов, для нас это не вопрос туристической поездки в другие регионы России. Это вопрос связи с другими регионами России в целом. То есть, это фактически наша транспортная безопасность, в том числе», — сказал Беспрозванных, отметив, что «вопрос действительно очень актуальный».

Губернатор напомнил, что в марте обратился к президенту с просьбой обеспечить бесшовность финансирования программы авиасубсидий со стороны федерального центра. «Мы обратили внимание, что возникает пауза между выделением средств и доведением до компаний, которая негативно сказывается на наличии билетов в нашем регионе, — напомнил Беспрозванных. — Такую поддержку от президента получил. Вышло поручение о том, чтобы сделать отдельную строку по Калининградской области на три года, что позволит получить финансирование на субсидию по перевозкам и обеспечить беспрерывное финансирование».

По его словам, «это только первая часть вопроса», а вторая связана с тем, что не у всех компаний есть эти билеты. «Наша задача — в этом году, в ближайшее время справиться с тем, чтобы перевозки были у нас непрерывными и без ограничения билетов», — сказал губернатор.

Он добавил, что «вопрос комплексный» и попросил подключиться к его решению Совет Федерации и депутатов Заксобрания, чтобы они поднимали вопрос на площадке Госдумы. Председатель Заксобрания Кропоткин пообещал провести круглый стол и доложить.

Губернатор сообщил, что по этой проблеме состоится заседание рабочей группы под руководством первого зама Валерия Шерина. «У меня в ближайшее время будет встреча с Министром транспорта. Я предлагаю к этой встрече всю цепочку от выделения средств до продажи билета нашим жителям пройти, расписать, ещё раз посмотреть методику, по которой выделяется финансирование, сроки доведения финансирования. Всё это нужно чётко отработать, чтобы у нас не было этих сбоев. В данном случае это важнейший вопрос транспортной доступности нашей жизни, с учётом тех ограничений железнодорожного транспорта, который сегодня мы видим от наших недружественных соседей», — заключил Беспрозванных.





Стоимость билетов до Москвы и обратно на начало июня. Иллюстрация: скрин сайта-агрегатора

Отметим, что в июле 2024 года губернатор давал поручение вице-премьеру Рольбинову разобраться с причиной долгого отсутствия субсидированных билетов. Это поручение он давал ему и летом 2025 года.

В настоящее время у жителей области возникают серьезные проблемы с покупкой билетов из Калининграда на летний период.