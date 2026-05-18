Стали известны регионы с рекордным числом победителей школьных олимпиад

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга регионов России по числу победителей всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В мае завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года.

«Москва возглавила список регионов-лидеров по количеству победителей и призёров финала олимпиады (1 972 человека). На втором месте — Московская область (578 человек), на третьем — Санкт-Петербург (344 человека). Также в число регионов-лидеров по этому показателю вошла Республика Татарстан (269 человек)», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что география олимпиады с каждым годом охватывает всё больше территорий.