В Калининграде суд вынес приговор 23-летнему курьеру телефонных мошенников

В Калининграде суд отправил в колонию 23-летнего курьера телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2025 года подсудимый откликнулся на интернет‑объявление о работе курьером с высоким доходом и получил задание собирать наличные у пожилых граждан и переводить их на банковские счета. В тот же день он получил от двух потерпевших 700 тыс. рублей, часть из которых перевел соучастникам.По искам прокурора района в пользу потерпевших в полном объеме взыскан причиненный ущерб. Кроме того, суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.