Автомобилиста, сбившего под Гусевом двух девочек, суд отправил в СИЗО

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Фигуранту дела о ДТП под Гусевом, в котором погибла несовершеннолетняя девочка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый, ранее судимый за кражу, грабёж и разбой, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, может скрыться от органов следствия и суда, а также иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 25 сентября 2023 года.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. «а», п. «б», п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права на управление транспортным средством, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Мужчине предъявлено соответствующее обвинение.

По предварительным данным, вечером 25 июля подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, принадлежащий его знакомому, на котором, выезжая со двора дома в переулке Садовом поселка Красногорское Гусевского района, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево, рядом с которым находились две девочки 12-ти и 10-ти лет. С места ДТП подозреваемый скрылся. С травмами обе школьницы были госпитализованы в лечебное учреждение.

Впоследствии 12-летняя пострадавшая от полученных травм умерла в больнице, в связи с чем действия подозреваемого в части совершения ДТП надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

«Вину в инкриминируемых преступлениях он признал частично, отрицая лишь факт угона автомобиля. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что автомобиль взял с разрешения приятеля и поехал в ближайший магазин за спиртным, чтобы продолжить застолье», — уточнили в СУ СКР.

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