В отношении водителя, сбившего под Гусевом двух девочек, возбуждено уголовное дело

В Калининградской области в отношении автомобилиста, сбившего под Гусевом двух школьниц, возбуждено уголовное дело. Одна девочка скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СКР принял к производству уголовное дело в отношении 30-летнего жителя поселка Добровольск Краснознаменского района, подозреваемого в угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ), нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права на управление транспортным средством, сопряженное с оставлением места ДТП (п. «а», п. «б», п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ) и повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

По предварительным данным, вечером 25 июля подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, принадлежащий его знакомому, на котором, выезжая со двора дома в переулке Садовом поселка Красногорское Гусевского района, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево, рядом с которым находились две девочки 12-ти и 10-ти лет. С места ДТП подозреваемый скрылся.

С травмами обе школьницы были госпитализованы в лечебное учреждение.

Установлено, что прав на управление транспортным средство мужчина не имел и 22 июня 2023 года уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, будучи уличенным в управлении автомобилем.

Впоследствии, 12-летняя пострадавшая от полученных травм умерла в больнице, в связи с чем, действия подозреваемого в части совершения ДТП надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 264 УК РФ.