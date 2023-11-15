Калининградца, незаконно вывезшего годовалую дочь из Литвы, лишили гражданства республики (фото)

Калининградца, незаконно вывезшего годовалую дочь из Литвы, лишили гражданства республики (фото)
Фото: сайт lrytas.lt

Альгирдас Шванис, незаконно вывезший годовалую дочь из Литвы, лишён гражданства республики. Об этом сообщает литовское издание lrytas.lt со ссылкой на местное МВД.

Там выяснили, что нарушитель является также гражданином РФ. Двойное гражданство в Литве запрещено законом.

Уголовное дело мужчины, незаконно вывезшего годовалую дочь из Литвы, поступило в судебные органы в октябре. По версии следствия, 27 августа мужчина на надувной лодке вместе со своим годовалым ребенком незаконно пересек государственную границу Литвы с Российской Федерацией. При себе он имел документы, запас продуктов и теплую одежду. После пересечения границы он вышел к пограничной заставе «Дюнное», где был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ. В Литве мужчину заочно признали виновным в похищении ребенка. По информации, поступившей от литовских СМИ, власти РФ отказывают в выдаче отца, ссылаясь на то, что помимо литовского гражданства, у него есть еще и российское. Годовалую дочь калининградца вернули под опеку матери, в Литву.

Действия россиянина квалифицированы следствием по 1 части 322 статьи УК РФ (пересечение границы без надлежащего разрешения).

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