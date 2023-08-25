Экс-помощника Алиханова в апелляции освободили из-под стражи

Экс-помощника Алиханова в апелляции освободили из-под стражи
Второй слева — Денис Калиновский. Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Апелляционная инстанция изменила приговор бывшему директору регионального агентства по делам молодежи и экс-помощнику губернатора Денису Калиновскому. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

По данным ведомства, апелляционным определением наказание экс-чиновнику в виде реального лишения свободы заменено на условное. «Суд учел, что Калиновский длительное время (больше года) находился под стражей, имеет на иждивении трех малолетних детей и беременную супругу, имеет только положительные характеристики, а также оказал существенную помощь в раскрытии другого серьезного преступления, — уточнили в суде. — Эти обстоятельства позволили суду прийти к выводу о том, что исправление Калиновского возможно не только в условиях изоляции от общества».  

Бывший директор регионального агентства по делам молодежи и экс-помощник губернатора Антона Алиханова Денис Калиновский приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Бывший чиновник признан виновным в мошенничестве, хотя изначально речь шла о получении взятки. 

Как установили следствие и суд, в мае 2020 года Калиновский предложил одной из участниц Всероссийского конкурса молодежных проектов оказать содействие в получении гранта в виде субсидии из федерального бюджета на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Он убедил конкурсантку, что взамен на денежное вознаграждение ГБУ Калининградской области «Центр молодежи» выступит в качестве партнера ее проекта и окажет содействие в его реализации и подготовке отчетных документов. «В действительности же каких-либо действий в пользу участницы конкурса Калиновский выполнять не собирался, а полученные денежные средства в размере 449 600 рублей оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению», — уточнили в СУ СКР.

Калиновский обжаловал приговор.

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