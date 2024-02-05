Пострадавшую в тяжелом ДТП школьницу планируют отправить самолетом в Москву

Пострадавшую в тяжелом ДТП на Ленинском проспекте 16-летнюю Диану Нагиеву планируют отправить воздушным бортом в Москву после того, как пройдет 30-дневный кризисный срок. Об этом «Новому Калининграду» рассказала мама школьницы Екатерина Нагиева.



«В Детской областной больнице сегодня мне показали запросы в Москву, ответы из столицы. Они всё делают в соответствии с рекомендациями столичных медиков, — рассказала Екатерина. — По словам медиков, с Москвой уже подписан договор о переводе Дианы. Как только проходит 30-дневный срок самый кризисный, они её хотят перевести воздушным бортом в Москву, на дальнейшее лечение. Никаких претензий к нашим врачам у нас нет, мы им очень благодарны».

По словам Екатерины, медики рассказали ей, что мозг пока в тяжелом состоянии, но есть уже и улучшения. «Ко мне обращаются люди, переживают, что Диану не лечат. На самом деле они лечат, делают действительно всё, как им рекомендовали в Москве. Я вижу каждый день у моей девочки какие-то маленькие-маленькие, но изменения. Надо просто ждать и принять, что это будет непросто и долго. Предстоит много работы, — добавила Екатерина. — Спасибо большое всем, кто переживает за Дианочку, поддерживает ее и нашу семью!»

Напомним, накануне во «ВКонтакте» стартовал флешмоб в поддержку Дианы Нагиевой. Пользователи размещают на своих страницах сообщения с хэштегом «Дианаживи» и желают девочке сил, здоровья и поскорее пойти на поправку. Акцию организовала мама девочки и ее одноклассники по 10-му театральному классу калининградского лицея № 49, её поддержали другие пользователи интернета.

Резонансное ДТП произошло 24 января 2024 года. 53-летний мужчина, по данным следствия, двигаясь за рулем автомобиля по Ленинскому проспекту со стороны улицы Портовой в сторону улицы Эльблонгской в Калининграде, на прямом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух 16-летних школьницы. С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы.

31 января одна из девушек скончалась в БСМП. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на более тяжелую статью. Оно находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.