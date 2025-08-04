Суд вновь продлил содержание под стражей экс-главе Балтийского округа и его заму (фото)

Бывшего главу Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко оставили под стражей. Соответствующие постановления Ленинградский районный суд огласил сегодня, 4 августа, сообщила пресс-служба областного суда.

«Общий срок содержания под стражей Сергею Мельникову и Максиму Коваленко продлён до 7 октября 2025 года. Следствие полагает, что 15 января 2025 года Коваленко в силу занимаемой должности передал Мельникову взятку в сумме не менее 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе. Оставаясь на свободе, они могут помешать расследованию уголовного дела», — говорится в сообщении.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля Мельникову и Коваленко предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца — до 7 апреля. 27 февраля стало известно, что защита Мельникова не смогла оспорить его арест.

11 февраля в Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Им стала Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководителем комитета городского хозяйства назначили Романа Парамонова. 17 февраля стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство Сергея Мельникова в партии.

В апреле Ленинградский районный суд Калининграда продлил нахождение в СИЗО Сергею Мельникову и Максиму Коваленко до 7 июня.