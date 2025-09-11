В Калининграде на ул. 9 Апреля сбили перебегавшего дорогу ребёнка (видео)

В Калининграде на ул. 9 Апреля в четверг, 11 сентября, произошло ДТП с участием 7-летнего пешехода, перебегавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 9:31. «В районе д. 50А двигался автомобиль под управлением водителя, который совершил наезд на 7-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнила пресс-служба. Ребёнок получил телесные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.