Польша на три месяца закрывает воздушное пространство на востоке

Польское агентство аэронавигации (PAŻP) сообщило о создании в восточных районах страны запретной для полетов зоны. Об этом сообщает ТАСС.

По этим данным, запрет на полеты введен по требованию оперативного командования ВС Польши в связи «с необходимостью обеспечения безопасности государства» и будет действовать с 10 марта до 9 июня 2026 года.

Запрет на полеты распространяется на все воздушные суда, летящие ниже трех километров. Время действия бесполетной зоны — 24 часа в сутки. Исключения делаются для самолетов гражданской и санитарной авиации, которые должны будут получать специальное разрешение для пролета над запретной зоной, говорится в документе PAŻP.