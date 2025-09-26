В Гурьевске водитель «Рено» сбил на переходе школьницу (видео)

В пятницу утром в Гурьевске произошло ДТП, в результате которого на пешеходном переходе пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 09:00 у дома № 37 на ул. Советской. Водитель «Рено» допустил наезд на школьницу, переходившую дорогу справа налево по ходу движения по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девочка получила телесные повреждения и была доставлена в Детскую областную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.