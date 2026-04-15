Трех жителей Калининградской области признали виновными в диверсиях

Скриншот видео прокуратуры Калининградской области
Суд вынес обвинительный приговор 18-летнему жителю Калининграда и двум 17-летним жителям Советска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

В декабре 2024 года подсудимые совершили поджоги трех вводно-распределительных базовых станций мобильных операторов, а также кабельной трассы на территории Калининграда, Гурьевского и Багратионовского районов.

Калининградский областной суд назначил подсудимым наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание 18-летнему фигуранту предстоит в исправительной колонии общего режима, а его несовершеннолетним соучастникам — в воспитательной колонии. Как добавляет пресс-служба областной прокуратуры, в доход государства конфисковали денежные средства в размере 50 тыс. рублей, полученные от преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что подробные инструкции по поводу объектов поджога и порядке действий были направлены заказчиками одному из несовершеннолетних в мессенджере. Процесс подростки снимали на видеокамеры своих мобильных телефонов. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе СК, за каждое преступление несовершеннолетним переводили от 20 до 50 тысяч рублей на всех. В ходе следствия имущественный ущерб частично возмещен двумя обвиняемыми.

Кроме того, 17-летний обвиняемый совместно с неустановленными лицами в ноябре 2024 года получил от жительницы Калининграда денежные средства в общей сумме 135 тыс. рублей, убедив ее в том, что с ее банковского счёта неизвестные пытаются снять денежные средства и перевести их за пределы территории Российской Федерации.

[x]
