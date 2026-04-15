Во взаимоотношениях между львами в Калининградском зоопарке наметился прогресс (видео)

В поведении льва Тиграна из Калининградского зоопарка по отношению к львице Лее наметились позитивные изменения. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, комментируя видеоподборку, на которой самец и самка спокойно реагируют друг на друга.

«Как будто бы парень потихоньку начинает понимать, что к чему, и как всё у этих львов устроено», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в зоопарке пришли к выводу, что Тигран и Лея не понимают друг друга. Это связывали с прошлым льва, который не получил необходимого опыта взаимодействия с сородичами. Тигран не давал Лее спокойно взаимодействовать с чем-либо в вольере в его присутствии: нападал, прогонял, отнимал. Теперь же животные спокойно лежат рядом.

Африканский лев по кличке Тигран прибыл на территорию Калининградской области из Старого Оскола 23 сентября 2024 года. В зоопарке рассказали, что длина Тиграна от носа до кончика хвоста составляет почти три метра, а вес — 242 килограмма.

12 февраля 2025 года сотрудники учреждения впервые запустили Тиграна в вольер львицы Леи. Начало отношений в учреждении оценили как «довольно позитивное», несмотря на стычку. 25 марта вольеры льва Тиграна и львицы Леи объединили, приняв решение больше не закрывать между ними задвижки. 22 июля животные заселились в новый, специально подготовленный для них вольер.

В зоопарке сообщили, что полностью «нормализовать» поведение льва Тиграна невозможно. Однако ситуацию можно улучшить с помощью медицинских тренингов.

