Двум калининградцам грозит срок за заказной поджог фуры в Светлом (фото)

Прокурор Светлого утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух калининградцев в возрасте 19 и 20 лет. Они обвиняются по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как установлено в ходе расследования, в мае 2025 года обвиняемые согласились за денежное вознаграждение в 70 тыс. рублей совершить поджог автомобиля, принадлежащего жителю Светлого. В ночь на 24 мая соучастники прибыли на территорию Светлого, изъяли из тайника заранее приготовленные молоток и бензин, после чего разбили окна автомобиля «Рено», припаркованного в одном из дворов, облили бензином и подожгли. В результате потерпевшему причинен ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении заказчика преступления материалы дела выделены в отдельное производство.