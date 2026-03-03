СК: передано в суд дело глав группы компаний, не заплативших налогов на 250 млн

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и фактического собственника группы компаний по переработке и производству мясной продукции, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Решение о возбуждении дела было принято на основании материалов проверок, проведенных УФСБ и УФНС области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2020 год обвиняемые умышленно создали формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения о стоимости приобретенных товаров в налоговые декларации. В результате предприниматели уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет государства на общую сумму свыше 250,7 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа, а также обеспечения гражданского иска следствием наложен арест на 7 транспортных средств, жилое и нежилое помещение, 5 земельных участков, долю в уставном капитале организации, включающую в себя имущество в виде 30 транспортных средств, на сумму причиненного бюджету РФ ущерба.

В рамках расследования уголовного дела собрана убедительная доказательная база: допрошены свидетели, исследована бухгалтерская документация, проведены налоговые судебные экспертизы, выполнены иные следственные действия. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

