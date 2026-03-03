Плюхин: доставка почты в Калининград подорожала из-за ограничения ж/д-перевозок

Доставка почты в Калининградскую область значительно подорожала из-за ограничения железнодорожных перевозок. Об этом на собрании КРОО «Ветераны госслужбы», посвященном обсуждению проблем жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях сообщил директор Западного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Михаил Плюхин.

«Я не знаю, почему никто не сказал, что ограничены почтовые перевозки железнодорожным транспортом, — сообщил Плюхин. — В связи с этим мы вынуждены получать это всё воздушным путём. Это влечёт удорожание и влияет на сроки доставки».