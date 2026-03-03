Плюхин: доставка почты в Калининград подорожала из-за ограничения ж/д-перевозок

Плюхин: доставка почты в Калининград подорожала из-за ограничения ж/д-перевозок
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Доставка почты в Калининградскую область значительно подорожала из-за ограничения железнодорожных перевозок. Об этом на собрании КРОО «Ветераны госслужбы», посвященном обсуждению проблем жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях сообщил директор Западного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Михаил Плюхин.

«Я не знаю, почему никто не сказал, что ограничены почтовые перевозки железнодорожным транспортом, — сообщил Плюхин. — В связи с этим мы вынуждены получать это всё воздушным путём. Это влечёт удорожание и влияет на сроки доставки».

Напомним, что с 1 марта АО «Почта России» также скорректировало тарифы на свои услуги. Новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 граммов теперь составляет 48 рублей, заказного письма весом до 20 граммов — 97 рублей, а письма с объявленной ценностью до 20 граммов — 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 граммов составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 граммов — 155 рублей. Повышение тарифов, как уточняется, не коснулось социально незащищённых категорий граждан. Действующие льготы в полном объёме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан.
