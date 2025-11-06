УМВД: в Гусеве школьница под влиянием мошенников разбила окно в квартире соседей

УМВД: в Гусеве школьница под влиянием мошенников разбила окно в квартире соседей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Криминал

Школьница из Гусева, попавшая под влияние мошенников, разбила окно в квартире соседей для поиска ценных вещей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Сообщение о разбитом окне поступило от очевидцев. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили несовершеннолетнюю девушку. Предварительно установлено, что старшеклассница действовала по указанию мошенников.

Ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил, что неизвестное лицо оформило от ее имени доверенность на гражданина Украины на право распоряжаться денежными средствами и имуществом. Собеседник предупредил, что школьницу подозревают в спонсировании ВСУ. Для аннулирования доверенности он потребовал продемонстрировать по видеосвязи отсутствие у нее дома денежных средств и оружия.

Убедившись в том, что в квартире нет ценностей, мошенник велел ей разбить окна соседской квартиры, проникнуть внутрь и показать содержимое жилища. Подросток разбила окно гантелями, однако в квартиру попасть не смогла, так как на место прибыли сотрудники полиции, которые доставили ее в отдел для разбирательства.

