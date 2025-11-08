В Калининграде задержали и.о. главы бюро медико-социальной экспертизы

Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области задержали исполняющую обязанности руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы. Она подозревается в превышении должностных полномочий, пишет ТАСС.

«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки РФ 1960 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России „превышение должностных полномочий“ <...>. В настоящее время фигурант задержан, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности», — сообщили в областном УФСБ РФ.

По данным ведомства, исполняя обязанности руководителя федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы Калининградской области», женщина получила денежные средства, выплачиваемые подчинённым в качестве премии, в размере более 3 млн рублей. Она распорядилась деньгами по своему усмотрению.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет.