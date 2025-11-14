Прокуратура требует компенсацию в пользу ребенка, которого искусал доберман соседей

В Калининграде прокуратура в суде защищает права ребенка, пострадавшего в результате нападения собаки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Установлено, что в июле около дома по ул. Куйбышева 11-летнего сына калининградки укусила собака породы доберман, принадлежащая соседям. Пса выгуливал другой несовершеннолетний. В результате нападения собаки ребенку причинены множественные телесные повреждения.

Прокурор Ленинградского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.