На ул. Киевской на пешеходном переходе сбили 12-летнего самокатчика (видео)

В Калининграде на ул. Киевской 9 марта произошло ДТП с участием 12-летнего самокатчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 15:35. Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», допустила наезд на несовершеннолетнего водителя электросамоката, который пересекал пешеходный переход, не спешившись. Ребенок получил телесные повреждения, его направили в медучреждение.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляет пресс-служба.

Видео: телеграм-канал регионального управления ГАИ