Перевозки нефтепродуктов морем в Калининградскую область выросли в три раза

В 2026 году перевозки нефтепродуктов морем в Калининградскую область продемонстрировали рост в три раза — до 61 тыс. тонн. Это связано с введёнными санкционными ограничениями в отношении «Лукойла», который с конца 2025 года переключил практически все объемы перевозок с сухопутного ж/д транзита на морское сообщение. Об этом сообщает телеграм-канал «Морской Калининград»

Сейчас практически весь объем нефтепродуктов, поступающих в адрес калининградских потребителей от ведущих поставщиков и трейдеров следует морем — танкерным флотом и на паромах.

Кроме того, за первые два месяца 2026 года объем каботажных перевозок составил почти 700 тыс. тонн, что на 7,7 % выше аналогичного периода прошлого года. Устойчивый рост демонстрируют контейнерные перевозки (+21,7 %) — между портами Финского залива и Калининградом перевезли свыше 36 тыс. TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств и пропускной способности портов, соответствующая объему стандартного 20-футового ISO-контейнера. — прим. «Нового Калининграда»). Рост рынка объясняется как складывающееся конъюнктурой, так и приходом якорного игрока в лице группы FESCO, которая получила в управление не только активы Калининградского морского торгового и рыбного портов, но и обеспечила мобилизацию собственного контейнерного флота, работающего на Калининград, отмечают эксперты.

Объем паромных перевозок составил 333,3 тыс. тонн, что соответствует уровню 2025 года. На линии работают семь единиц флота, перевозящих накатные грузы, — четыре железнодорожных парома, один грузопассажирский паром и два судна типа РО-РО/LO-LO

«С марта 2026-го многие участника отбора программы субсидированных перевозок приступили к морским перевозкам по субсидированным тарифам, в связи с чем в ближайшее время следует ожидать дальнейшего роста морских перевозок на Калининград», — добавляют эксперты.