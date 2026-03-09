В России увеличили штрафы за нарушение режима госграницы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о увеличении штрафов за нарушение режима государственной границы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены в некоторые статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, в том числе в статью 18.1 «Нарушение режима государственной границы РФ либо правил въезда в РФ или выезда из РФ».

Нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля теперь влечет наложение на физических лиц штрафа от 5 до 25 тыс. рублей (ранее — от 2 до 5 тыс. рублей), на должностных лиц — от 100 до 250 тыс. рублей (ранее — от 30 до 50 тыс. рублей), на юридических лиц — от 1 млн до 2,5 млн рублей (ранее — от 400 до 800 тыс. рублей).

Кроме того, изменения внесены в статью 18.2 «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне». Нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц или транспортных средств в пограничной зоне повлечет наложение штрафов от 1,5 до 5 тыс. рублей (ранее — от 500 до 1 тыс. рублей).

Ведение хозяйственной, промысловой деятельности либо проведение массовых общественно-политических, культурных мероприятий в пограничной зоне, содержание или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов либо с нарушением установленного порядка грозит физическим лицам штрафом от 1 до 5 тыс. рублей (ранее — от 300 до 1 тыс. рублей), для должностных лиц — от 5 до 25 тыс. рублей (ранее — от 2 до 5 тыс. рублей), для юридических лиц — от 15 до 50 тыс. рублей (ранее — от 5 до 10 тыс. рублей).

Помимо прочего, за непринятие организацией, осуществляющей международную перевозку, мер по предотвращению незаконного проникновения лиц на транспортное средство и использование его для незаконного выезда или въезда в РФ, повлекшее незаконное пересечение границы, на юридические лица может быть возложен штраф от 150 до 500 тыс. рублей (ранее — от 50 до 100 тыс. рублей).